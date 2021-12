Juric: “L’Empoli gioca molto bene. Sarà difficile ma vogliamo festeggiare i 115 anni del club con i tre punti”

L’allenatore del Torino, Ivan Juric, alla vigilia del 115esimo compleanno del club, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani con l’Empoli: “Giocano veramente bene, è una società che sa lavorare e tutti i punti fatti sono meritati. Contro la Fiorentina hanno fatto una bellissima partita, rischiano molto ed è un calcio moderno sia in casa che in trasferta. Sarà molto difficile, noi dobbiamo continuare sulla nostra strada: serve una prestazione, sarebbe un bel modo festeggiare i 115 anni del club con i tre punti”.

Bilancio dopo cinque mesi di Toro? “Stiamo ponendo le basi per fare. Abbiamo fatto i primi passi, questa squadra merita rispetto per come si allena. Anche chi ha giocato poco, è fantastico e devo rispettare tutti. L’ambiente era un po’ depresso, ma vedo positività e voglia di cambiare l’andazzo. Siamo a livelli bassi su tante cose: il calcio è andato avanti, ci sono nuovi campi e bisogna fare un lavoro allucinante su mille cose. Anche in Italia si comincia a lavorare in quest’ottica, noi con la giusta umiltà e capacità possiamo farlo. Ci sono le basi”.

A che punto è processo di crescita della squadra? “Stiamo crescendo benissimo, a Roma spiace perdere ma abbiamo mandato segnali positivi. L’unico momento che non mi è piaciuto è stato dopo il gol preso, c’era troppa frenesia di recuperare subito e per poco non prendevamo il secondo. Dopo quello, sempre molto bene: siamo in crescita, sono contento per come giochiamo e come ci alleniamo”.

FOTO: Twitter Torino