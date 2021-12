Juric: “Le prestazioni della squadra stanno andando oltre ogni mia aspettativa. Non voglio che entri negatività nel gruppo”

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Cagliari: “Siamo una bella squadra, ci manca qualcosa in certi reparti a livello di sviluppo nel gioco ma credo nel lavoro. Aina e Singo devono migliorare, così come Pobega e Praet, Pjaca è interessante se è quello dell’altra sera. Metto anche un po’ di pressione, dobbiamo far meglio nei punti e credere di più in noi stessi. Bremer e Buongiorno sono cresciuti, dobbiamo fare qualcosa in più come cattiveria. Dobbiamo attaccare con più uomini, poi è normale che un allenatore vuole stare con i piedi per terra: la squadra è buona e può crescere, dobbiamo migliorare. Mi ha colto e mi ha smascherato rispetto alla mia risposta di prima, quando dicevo che siamo oltre le mie aspettative. Dopo l’Empoli ero distrutto: li abbiamo massacrati, ma abbiamo preso un punto e ad un allenatore fa paura perché poi è normale che ci possano essere le giornate storte. Non voglio che entri qualcosa di negativa, dobbiamo provare a vincere ovunque e non entrare nell’ottica del nervosismo”.

FOTO: Twitter Torino