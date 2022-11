Juric: “Le motivazioni sono al massimo. Dobbiamo dare continuità”

Il tecnico del Torino in conferenza stampa alla prima partita contro la Sampdoria ha parlato dei continui alti e bassi della sua squadra e affermando come contro i blucerchiati sarà una partita importante. Di seguito le sue dichiarazioni: “Dobbiamo dare continuità ai risultati. C’è volontà di lavorare, non ho problemi e c’è sintonia. Abbiamo preso gol contro il Bologna per disattenzione, avevo la sensazione di essere concentrato e tosto. Ci è mancato un po’ quello, come altre cose.” Sulla partita contro la Sampdoria ha detto: “La Samp ha difficoltà, hanno fatto un cambio di allenatore ma i giocatori sono ottimi. Se non sei al 100%, perdi. Sanabria e Pellegri? Sanabria non credo di farlo partire dall’inizio, sarà utile in partita in corso. Se sta bene, gioca Pellegri”

Foto: Twitter Torino