Juric: “Le Fée mi piace, sta recuperando. Celik e Dybala? Solo una piccola lesione”

In conferenza stampa pre Roma-Venezia, Ivan Juric ha fatto il punto sulla situazione infortuni in casa Roma.

Su Le Fée: “Le Fee sembrava essere pronto però non credo sia ancora al 100%. Io spero che dalla prossima settimana sia con la squadra. Lo vedo come centrocampista ed entra perfettamente nel mio modulo. Molto dinamico. Lavora molto bene anche in fase difensiva”.

Celik e Dybala: “Celik e Dybala non hanno niente. Hanno solo una piccola lesione. Celik oggi vuole allenarsi e Paulo anche. In quel senso siamo a posto e fortunati per adesso. Ora devo dire che abbiamo trovato uno staff di livello molto alto. Qui a Trigoria la struttura ti offre il massimo a livello di recupero e di giocatori. Penso che nel mondo si stanno sviluppando veramente tante tecniche per migliorare il recupero e lavorare molto su quello. È chiaro che secondo me bisogna avere le rose di 20 e più giocatori che riesci a far giocare e cambiare. Non potendo avere una settimana di recupero è importante il tipo di lavoro che fai sul campo, quello che ti dà poi la forza di affrontare le partite. Bisogna essere intelligenti e andare forte. Pensare e lavorare bene sul recupero e sulla gestione della rosa, cercare di includere più giocatori possibili per poter affrontare bene le partite. Poi un’altra cosa è l’intensità. Una squadra come la Roma deve giocare con intensità. Sempre. Perché non si può giocare al 70% se si vogliono raggiungere i risultati”.

Foto: Instagram Roma