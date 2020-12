Juric: “Lazovic è negativo. Questo gruppo deve andare oltre i limiti e l’emergenza”

Il tecnico dell’Hellas Verona, Ivan Juric, prima della gara contro il Cagliari in programma domenica alle 12:30, ha parlato in conferenza stampa. Queste alcune delle sue dichiarazioni come riportate dal sito ufficiale: “Cagliari? Di Francesco lavora su concetti che conosce molto bene. Nell’ultima partita, contro lo Spezia, il Cagliari avrebbe meritato la vittoria per quanto espresso nel secondo tempo. Da diversi anni la loro rosa si rafforza con l’idea di arrivare nella parte sinistra della classifica, quindi sono in grado di far fronte a eventuali defezioni. Se ci saranno dei rientri? Abbiamo più soluzioni di prima. Dobbiamo essere bravi a rimanere ‘fanatici’ nel lavoro che facciamo e migliorarci senza perdere le nostre basi. Lazovic? Aspettiamo completi lo ‘screening’ medico di rito per ottenere l’idoneità sportiva, ma gli ultimi test diagnostici per il Coronavirtus-Covid 19 hanno dato esito negativo. Attacco? Di Carmine poteva segnare nelle ultime partite, ne è consapevole per primo lui, ma sa anche che si sta muovendo bene e che gli sta mancando solo il gol. Partirà ancora lui: è giusto che abbia l’opportunità di sbloccarsi. In queste partite si è visto il sacrificio del gruppo e la voglia di far risultato, di sacrificarsi, di andare oltre l’emergenza e i propri limiti attuali. L’insieme di questi fattori è stato alla base delle nostre buone prestazioni e dei punti raccolti. Tanti giocatori hanno fatto passi in avanti rispetto alla scorsa stagione. In primis mi viene da pensare a Zaccagni, Dimarco e Dawidowicz. Il campionato è difficile e bisogna rimanere molto concentrati. Sarà dura, e la salvezza rimane il nostro obiettivo.”

Foto: sito uff Verona