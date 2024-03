Juric: “La Fiorentina farà poca speculazione, sono diventati molto diretti. Vi dico chi non ci sarà”

L’allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa a ridosso del match di campionato con la Fiorentina, in programma domani sera all’Olimpico Grande Torino. Le sue parole:

Che partita sarà?

“Faranno poca speculazione, sono diventati molto diretto. All’andata ho avuto buone sensazioni, a volte sembravano più forti loro e a volte noi.”

Domani gioca Buongiorno?

“Per forza. Giocherà titolare. Lo abbiamo ritrovato in questi giorni, abbiamo fatto cose specifiche per vedere se va tutto bene. Ha lavorato tanto per mantenere la condizione giusta, domani gioca.”

Domani è decisiva?

“Abbiamo fatto grandi prestazioni, lo dicono i numeri: abbiamo fatto gare di livello alto. Il calcio è così, lo devi accettare. Diminuiscono le partite e i punti diventano più importanti, domani con la viola è mega importante.”

Gli altri infortunati come stanno?

“Rodriguez abbiamo seguito il programma, domani vogliamo utilizzarlo. Lazaro ha smaltito il fastidio che ha avuto. Non ci sarà Lovato per una cosa di poco conto, speriamo di averlo già dalla prossima. Vojvoda è bloccato con la schiena, ha avuto un colpo della strega: pensavo che si sbloccasse prima, ora vediamo in questi giorni.”

Foto: Twitter F.C. Torino