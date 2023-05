Juric, la cura del dettaglio e quelle parole su Djuric

Ivan Juric può piacere o meno come allenatore, ma di sicuro è sempre alla ricerca del particolare. E hanno colpito, in conferenza prima di Verona-Torino, quelle parole su Milan Djuric come se fosse un’investitura. Di sicuro era un modo per far capire agli altri come lui prepara le partite, forse ricordando quanto l’attaccante bosniaco aveva fatto nella partita di andata a Torino. Così Juric: “Tutti fanno fatica contro giocatori così. Djuric determina perché ti permette di giocare con il lancio lungo, fa sponda e porta tanti giocatori in zona offensiva”.

Da Juric e Djuric con stima.

Foto: twitter Verona