Juric: “In costruzione non dai via i giocatori buoni. Vorrei qualcosa in più dal Torino, ma così non riesco a farlo”

Intervenuto in conferenza stampa, Ivan Juric ha così parlato dopo la sconfitta per 1-0 contro il Milan: “Prepari bene la partita, fai tutto bene e ti manca qualcosina per vincerla. È il classico delle squadre piccole, medie, che ti fa mancare poi punti”. Poi ha proseguito: “In costruzione quando hai giocatori buoni non li dai via. Se perdi sempre giocatori buoni giocatori il livello va verso il basso anche se giochi bene. Oggi ci mancava Ricci e se ne è andato Lukic, i giocatori non sono figurine… Ilic è arrivato in difficoltà”. Infine: “Non riusciamo ad andare in avanti. Io dal Torino vorrei qualcosa in più: perdendo giocatori non riesco a farlo”.

Foto: Twitter Torino