Juric: “Ilic non è al massimo, ma sono soddisfatto. Per me non esistono piccole squadre”

L’allenatore del Torino, Ivan Juric, in conferenza stampa ha parlato del pari ottenuto in casa contro la Cremonese di Ballardini. Alcune parole del tecnico: “Questa squadra ha limiti di fisicità e li paghiamo. Se non vinci i contrasti, la palla rimane lì e hanno fatto due gol. Buongiorno ha dato un’altra struttura. L’analisi è banale, la prestazione è tra le migliori di quest’anno. A volte andiamo anche oltre, ci mancavano quattro giocatori e sono molto soddisfatto”.

Ilic: “Per essere la prima, non è al massimo ma sono soddisfatto. Vedo cosa potrebbe darci, il rigore guadagnato è sinonimo di talento. Ora deve lavorare e conoscere i compagni, andrà in crescendo”.

Piccole squadre: “Per noi non sono piccole. Ma in che senso? Per noi queste sono partite alla pari, per me stiamo andando oltre. Ci sono tanti punti perché se molliamo un attimo, andiamo in B. Per me non c’è tutta questa differenza. Nel primo tempo abbiamo dominato, nella ripresa due tiri e due gol. Ma so che sui lanci lunghi soffriamo: non è per mancanza di attenzione, ma è la caratteristica dei giocatori. Ci sono cose positive, ma ci sono limiti che non li risolvi. Le occasioni sbagliate…è sempre qualità del tiro e del cross. Stiamo facendo benissimo, per me è molto semplice e stasera sono stracontento”.

Derby: “Ci mancano giocatori che sono titolari fissi. Vogliamo prepararci al massimo, abbiamo otto giorni e mi piacerebbe che la gente ci stesse vicino. Questi ragazzi meritano molto di più, stanno andando oltre. Vogliamo fare una grande partita”.

Vlasic: “Mi viene difficile spiegare: ha finito normale l’ultimo allenamento, ma ha un fastidio che può impedirgli di giocare per un periodo. Ora vediamo, ma sono situazioni che un allenatore non riesce a spiegarsi. Ha fatto tutto, poi questo stop: speriamo che non sia così”.

Foto: Twitter ufficiale Torino