Juric: “Il rigore non fischiato è scandaloso. E’ stata una bella Roma, ma a volte serve ignoranza”

Ivan Juric, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Monza.

Queste le sue parole: “Il rigore? Ha detto tutto Ghisolfi, è scandaloso. A volte è difficile da accettare. La Roma ha fatto una grande partita anche se adesso tutto sembra negativo. Il primo tempo è stato un controllo totale da parte nostra, nella ripresa abbiamo segnato il gol ma anche sbagliato altre occasioni. Devo dire che la squadra mi ha soddisfatto in tutto, mi dispiace per il risultato e il calcio di rigore non dato. Però è stato alzato il livello della gestione della palla. Serve alzare il livello di una sana rabbia e voglia di chiudere bene le occasioni che creiamo”

Juric, è soddisfatto della tenuta fisica della sua squadra? “Il livello fisico è stato alzato ma anche nell’approccio alla partita, la Roma è stata bella e piacevole da vedere. Sono molto soddisfatto anche della condizione, le tante partite che abbiamo giocato sono comunque utili perchè le ritengo allenanti. Dobbiamo però crescere e diventare più cattivi in alcuni frangenti della partita. In un certo senso diventare più bestie, non pensare solamente a dominare. Serve un pò di sana ignoranza, dobbiamo iniziarla a mettere”

Come sta El Shaarawy? “Meno male che abbiamo recuperato Zalewski, ora vediamo che è successo a Stephan. Vediamo nei prossimi giorni perchè mi piacerebbe perderlo proprio in questo momento”

La Roma meritava sul campo di vincere “Se si giocano così le partite faremo tanta strada. Possiamo fare cose bellissime ma diventare un pò più bastardi e tosti nei momenti decisivi della gara. Il rigore non dato è scandaloso, penso siamo tutti d’accordo”.

