Juric: “Il mio unico pensiero è la vittoria di domani. Soulè? Lo vedo come trequartista”

Il tecnico della Roma Ivan Juric è intervenuto in Conferenza Stampa per presentare la sfida di stasera di Europa League, contro l’Athletic Bilbao. L’ex Torino ha voluto concentrarsi sulla sfida che attende la sua squadra, e ha virato poi sul tema Soulè, centrale nel progetto giallorosso.

La partita: “Non abbiamo ancora deciso chi scenderà in campo. Domani abbiamo l’ultimo allenamento per decidere chi giocherà. Sicuramente faremo un po’ di cambi questo sì. Però non abbiamo deciso ancora chi scenderà in campo. La partita come tutte le partite la prepariamo in maniera uguale. Non cambiamo niente. Il concetto è sempre lo stesso. Le emozioni in questo momento non sono prevalenti, penso solo alla partita come si gioca con qualsiasi altra squadra. Per i tifosi spero che con le prestazioni, come quella dell’altro giorno, i tifosi staranno riuscendo a squadra. La squadra deve continuare a fare bene come ha fatto l’altro giorno e sicuramente avremo l’appoggio giusto”.

Le priorità del progetto sportivo: “Con tutta sincerità io penso solo a vincere domani. Partita dopo partita. Cercare di fare le scelte giuste. Voglio vincere la partita di domani e questo è il mio unico pensiero. Massima concentrazione su questo. Non vado oltre. Non abbiamo detto se il campionato è più importante dell’Europa League o viceversa. Io in questo momento voglio che la squadra continui a fare le prestazioni come quella dell’altro giorno. Voglio conoscere bene la rosa e quello che possono dare i giocatori. Preparare partita dopo partita e vedere come vanno le cose. Questo è l’obiettivo di questo momento”.

Su Soulè: “Io lo vedo più come trequartista. Poi si può allargare e fare anche tutta fascia. Penso che per lui è stato un grande salto. Questa è la mia sensazione un ragazzo molto serio che lavora e avrà le sue occasioni”.