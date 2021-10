Juric: “Il Milan è una squadra super completa. Servirà un Torino attento e con grande determinazione”

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Milan.

Queste le sue parole: “Il Milan è una squadra super-completa, hanno tanti giocatori moderni e le caratteristiche giuste per giocare un calcio tecnico. E’ simile al Napoli in un certo senso, anche se è un po’ più fresca. Possono segnare in mille modi, Theo e Leao sono pericolosissimi in contropiede. Turnover? Non faccio le scelte pensando alla prossima partita, scelgo sulla base di chi sta meglio”.

Sui miglioramenti: “C’è poco tempo per lavorare e per alzare il livello del gioco. Abbiamo fatto meglio di quanto pensassi dal punto di vista delle prestazioni, anche se abbiamo guadagnato meno di quanto avessimo meritato. Dobbiamo vedere se i giocatori riescono a crescere: noi dobbiamo preparare le partite, analizzare gli errori e le affronti così”

San Siro tabù da 40 anni: “Non lo sapevo, ma non vivo ancora questo tipo di emozioni. Dobbiamo affrontare il Milan con lo stesso spirito di Napoli e Juve, cercando di essere più concreti e avere un pizzico di fortuna in più. Dobbiamo ancora migliorare e cercare di fare risultato”

Sulle difficoltà del calcio italiano: “Il calcio italiano sta cambiando, tante squadre affrontano le partite a viso aperto. Anche il Genoa qui aveva tanti giocatori che andavano avanti, si vedono gare diverse. Si vedono partite con più ritmo. Non possiamo paragonarci all’Atalanta, non scherziamo, dobbiamo crescere tantissimo. Io non ho preferenze, voglio solo vincere”.

Foto: Sito Torino