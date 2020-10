Juric: «Il mercato? Vorrei si facessero cose più sostanziose»

Ivan Juric non è tipo che le manda a dire e, nella conferenza di presentazione di Parma-Verona, ha fatto il punto sulle operazioni in entrata ed uscita che hanno caratterizzato l’ultimo mese dei gialloblù. «La mia idea era rafforzarci, come non lo so. Siamo una società diversa rispetto a tante altre, non abbiamo debiti e non ne facciamo. Altre società fanno cose diverse, si rafforzano anche se non sono a posto economicamente. Poi magari D’Amico può spiegare meglio questo concetto. Io, da allenatore, vorrei si facessero cose più sostanziose. Poi dipende da chi arriva. Noi ci crediamo in chi è arrivato, non sono venuti a caso, ma se prendi giocatori di un certo spessore è diverso. Se sono deluso? No, non sono deluso. Sono realista, finora è stato un mercato molto difficile perché abbiamo perso tanti giocatori e ne dovevamo prenderne altrettanti». Al Tardini, guardando al campo, sarà privo di Veloso.

Foto: twitter Hellas Verona