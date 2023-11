Juric: “Il loro gol è stato uno shock. Zirkzee? Mi ricorda Ibrahimovic”

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Il loro gol ha minato tutte le nostre certezze. Peccato per il gol annullato, le sensazioni erano positive. Dopo il gol del Bologna, invece, non siamo minimamente riusciti a reagire. E’ stato come uno shock”.

Può spiegarci la sostituzione di Zapata? “Questa sera è stata la prima partita in cui non l’ho visto brillante e, essendoci Pellegri che si allena bene, volevo dargli un’occasione”.

La scelta di Gemello? “Lui ha fatto sempre bene, si in Coppa che l’anno scorso… Volevamo dargli un’occasione, poi sul primo gol ha commesso un errore ma ci sta”.

Con Motta vi siete detti qualcosa? “In questo campionato ci sono tante squadre in pochi punti. Il Bologna è una squadra allenata benissimo, con talento e tanti giovani. Thiago è bravo e allena benissimo”.

Come si spiega la mancata reazione? “Non me la spiego in questo momento”.

Come vede Zirkzee? “Si vedeva già da tempo che è un giocatore forte. Chi è bravo prende questi talenti, li coltiva e riesce a farli esplodere. Per alcune movenze ci rivedo Ibra. E’ un attaccante atipico che riesce a fare anche tanti gol”.

Subite tanti gol nella ripresa. Lo vede come un problema? “Si certo. Bisogna recuperare un po’ di giocatori e avere più frescezza coi cambi”.

