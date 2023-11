Juric: “Il gestaccio non era rivolto ai tifosi. Un tecnico deve contenersi, ma è anche giusto esprimere le emozioni”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha così parlato in vista della sfida contro il Monza, tornando a parlare del gestaccio che lo ha visto protagonista nel finale della sfida contro il Sassuolo: “Incontro con i tifosi? Ieri è stato top, ho trovato persone sincere e pure. Loro ci sono rimasti male, pensavano fosse rivolto a loro: il gesto c’è stato, ma era per tante cose. Non avevamo chiuso la partita, poi non è stato bello sentire insultare i giocatori per tutta la partita. Però è stato il loro modo di spingere la squadra a reagire, l’importante è che non ci sia indifferenza. Mi dispiace se qualcuno si è offeso, un allenatore deve controllarsi, ma è anche giusto esprimere le emozioni. E in quel momento erano quelle”.

Foto: Twitter Torino