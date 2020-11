Juric: “Ibra? Lo vorrei nella mia squadra, il Milan ha un grande gioco”

In vista della sfida col Milan, Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha risposto alle domande di una conferenza stampa svolta in via telematica:

“Penso che il rigore dato ieri contro il Milan non c’era, è stata una partita molto strana.

Inrealtà è tutto un po’ strano, anche il mio metodo di lavoro lo è diventato, devi allenare giocatori con condizioni fisiche diverse tra loro, tra infortuni e positività al Covid è una situazione nuova per tutti.

Per raggiungere i livelli dello scorso anno dobbiamo andare sempre forte in allenamento, invece a volte stiamo rallentando. Dobbiamo essere bravi come staff per ottenere il meglio dai ragazzi.

Il Milan? Ha un grande gioco, se li lasci giocare giocano, se li pressi trovano delle alternative e trovano Ibra con palle lunghe.

Ibra? Lo vorrei in squadra con me, fa ancora la differenza, sia nei movimenti che nella tecnica che nella mentalità, ha lo spirito da top player, certo che lo vorrei”.

