Juric: “Ho visto una squadra vera che può migliorare. Contenti di avere Zapata, ma non voglio perdere Sanabria”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro la Roma, partendo da Duvan Zapata: “Siamo contenti che è qua. Si è creata quest’opportunità, all’inizio non ci pensavamo, lui ha dimostrato una grande voglia di venire e siamo contenti di averlo con noi. Mi è piaciuta tanto la mia squadra, sia nel gioco sia nella concentrazione. Grandissima partita, nella reazione, sensazioni positive, la gente che è entrata ci ha dato slancio. Veramente un’ottima gara, sarebbe stato un peccato perderla”.

Dopodiché Juric ha fatto il punto sul reparto offensivo: “Io non voglio perdere Sanabria, gli ho dato una settimana per smaltire la delusione umanamente, però lo voglio usare il più possibile, sia quando giochiamo contro la difesa a 4 sia contro la difesa a 3. Dev’essere una nostra risorsa e anche noi come società vogliamo fare bene, quindi c’è concorrenza fra giocatori ed è giusto che sia così. Bellanova oggi mi è piaciuto tantissimo contro Spinazzola, dall”altra parte abbiamo fatto un po’ di meno e Radonjic non è stato come altre volte”. E sull’Europa: “Ho visto lo stadio bene, carico e tosto. Mi è piaciuto molto tutto l’ambiente, è stato veramente un bello stadio stasera. Bisogna andare partita per partite, dopo una partenza che secondo me è stato molto negativo, adesso mi sembra la squadra giusta, che sa giocare. Adesso partita per partita dobbiamo dimostrare che sappiamo fare bene”.

Infine, ul recupero dopo la gara contro il Milan: “In quella partita abbiamo perso i valori che ci hanno contraddistinto in questi due anni, con segnali di crollo. Vedevo cose veramente brutte. Sono state settimane un po’ toste, però oggi sono molto soddisfatto. Ho percepito un po’ di segnali negativi nelle settimane prima ed è uscito tutto contro il Milan, dove la squadra non c’era come valori umani. Invece in queste tre partite ho visto la squadra vera con grandi possibilità di migliorarsi”.

foto: Twitter Torino