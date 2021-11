Juric: “Ho sempre avuto difficoltà contro Gotti. Belotti? Deve darci un segnale importante”

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro l’Udinese.

Queste le sue parole: “Apprezzo l’Udinese, sanno lavorare bene e sanno scegliere i giocatori. Ho sempre trovato difficoltà contro di loro e contro Gotti, hanno qualità e forza fisica. I nazionali? Sanabria ha avuto un problema con la schiena, oggi ha fatto un allenamento a parte e sarà convocato. Praet era da tanto che non giocava, fa fatica nel recupero dopo le partite e non trova continuità di allenamento: ora è tornato sta meglio, ha lavorato con noi e verrà convocato. Brekalo, infine, aveva un problema al polpaccio, ha fatto 20 minuti con la nazionale e speriamo che sia tutto risolto. Gli altri sono lontani dai recuperi, parlo di Ansaldi e Mandragora: non ci siamo ancora”

Su Belotti: “Ha bisogno di lavorare dopo anni che non lavorava bene. Deve trovare continuità, niente altro. L’ho trovato normale, deve avere continuità nel lavoro e allenarsi forte. In passato non è stato così, a volte lo paghi perché perdi l’abitudine. Il mio auspicio è che pian piano trovi la condizione degli anni passati: se la trova e alza il livello, si alza il livello della squadra. Ma a La Spezia la sua partita è stata molto brutta. Se merita, gioca; altrimenti non gioca. Deve darci un segnale forte”

Su Pobega: “Lo seguivo da anni, lo volevo già prendere prima: mi piacciono i ragazzi italiani con questa mente, come lui, Buongiorno, Pessina e Dimarco. Partono dal basso, poi crescono e capiscono il valore dei soldi e dell’allenamento. Hanno grande stabilità emotiva, così possono crescere. Pobega è un centrocampista totale: non ha dato da regista, non ha niente in cui emerge ma è bravo in tutto e fa prestazioni importanti. In poco tempo è arrivato in nazionale, è una bella cosa”

Su Pjaca: “Ha fatto due settimane di continuità, ha lavorato bene e nella seconda settimana ha fatto meglio rispetto a prima. Può giocare dall’inizio e può giocare insieme a Brekalo: lui a sinistra, il croato va bene anche a destra”.

