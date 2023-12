Juric: “Ho ritrovato il piacere di lavorare. Avevo perso la squadra, ora vedo tutti attaccati alla causa”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 sull’Empoli: “Siamo stati una squadra seria, nel primo tempo abbiamo creato tanto e sbagliato gol difficili da sbagliare. Nel secondo tempo sapevamo che dovevamo essere concentrati, loro hanno battuto Fiorentina e Napoli. Siamo stati concentrati e sul pezzo, per fare le vittorie bisogna fare bene entrambe le fasi”.

Poi ha proseguito: “È un buon momento, abbiamo una buonissima media nelle ultime sette partite in cui ci siamo messi a posto. Dobbiamo essere giustamente ambizioni, fare partite toste e poi vediamo dove arriviamo. Negli ultimi mesi ho il piacere di lavorare di nuovo, mi sono lamentato prima ma adesso sono soddisfatto, vedo tutti attaccati alla causa. Sono stato troppo buono a permettere alcune situazioni che non avevo mai permesso in carriera e lì avevo perso la squadra. La sosta delle nazionali, i colloqui con Tameze, Linetty che mi hanno dato una mano a riprendere la strada giusta. Penso sia quello che mi ha contraddistinto negli ultimi anni. I ragazzi sono tornati ad andare forte e i risultati si vedono”.

