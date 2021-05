Juric: “Ho parlato con Setti, in questi giorni deciderò. Ho avuto contatti con altri club”

Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, in conferenza stampa ha parlato anche del suo futuro sulla panchina gialloblu. “Ho incontrato il presidente Setti. Ci siamo trovati, abbiamo parlato e mi è stata presentata la situazione. In questi giorni ci penserò, con la mia famiglia e con tutti, e si prenderà una decisione. È importante che la situazione sia chiara, che siano tutti d’accordo sugli obiettivi, cosa che secondo me è mancata all’inizio quest’anno. Ci siamo confrontati per la prima volta, dopo molto tempo, l’altro giorno. Adesso ci penseremo tutti quanti”.

Sull’interesse di altre società: “Ci sono dei contatti, come c’erano l’anno scorso. Si ascolta, poi valuto con la mia famiglia che conta molto in questo, consideriamo i pro e i contro. I parametri sono tre: l’ambizione, l’aspetto economico e la famiglia. Poi scegli anche in base a cosa ti dice l’istinto. Devo chiarire ancora meglio certe situazioni: il presidente mi ha presentato la situazione, e così dico che è difficile. Ripartire si può, con entusiasmo, ma con le idee chiare. Poi vedi altre cose e valuti, e quando scegli è finita: vai a pedalare, a lavorare, senza lamentarti”.

FOTO: Twitter Hellas Verona