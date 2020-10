Juric: “Alla pari della Juve con tanti giovani. Mercato? Non parlo, altrimenti mi esonerano”

Dopo l’1-1 di Torino contro la Juventus, il tecnico degli scaligeri, Ivan Juric, ha analizzato la gara a Sky Sport: “Abbiamo giocato con tanti giocatori giovani, hanno fatto tutti molto bene. Per un’ora abbiamo messo in difficoltà la Juve, sono felice dei giovanissimi, hanno tanta personalità e spirito e oggi lo hanno dimostrato. Provo a fare il massimo con quello che ho, non parlo di mercato perchè altrimenti mi esonerano…Kalinic? Ha fatto una buona gara, è ancora lontano dalla miglior condizione ma è un calciatore vero. Dispiace anche un po’, perchè potevamo ottenere anche di più. Però negli ultimi trento minuti ci siamo abbassati troppo”.

Foto: Twitter Hellas Verona