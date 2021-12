Juric: “Grande vittoria e decimo posto. Siamo felici. Perché ho lasciato Verona? Sono stato str… con il presidente”

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla sua ex squadra, l’Hellas Verona.

Queste le sue parole: “Siamo felici. Abbiamo ottenuto tre punti, siamo decimi e va benissimo perché ci sono state tante partite dove ci è andata male. Non abbiamo concesso niente all’Hellas nel primo tempo, nel secondo abbiamo fatto male e quando noi dobbiamo rallentare i ritmi facciamo più fatica e perdiamo le nostre caratteristiche di intensità ed inserimenti. Già era successo un po’ a Cagliari e abbiamo sofferto un po’ ma va alla grande”.

Perché ha lasciato il Verona in estate: “Si sono accumulate un po’ di cose. Sono rinato e ho comprato casa, sono sincero: sono stato str… con il presidente. Non è stata una cosa bella da parte mia, lui mi offriva più soldi di Cairo e ho perso soldi per venire a Torino. Sentivo dentro che dovevo andare via, questa è la ragione più grande. Qui è una sfida bellissima con tante difficoltà, bisogna battagliare e me la sono presa con grande gusto. Ma l’Hellas mi ha dato davvero tanto”.

Foto: Twitter Torino