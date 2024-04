Juric: “Gara dominata. Purtroppo abbiamo commesso troppi errori. Derby con la Juve? Proveremo a vincere”

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato a Dazn dopo la sconfita in casa dell’Empoli.

Queste le sue parole: “Non abbiamo mai giocato così bene contro l’Empoli, dominando, 19 gol e solo 4 subiti, creando tantissime occasioni da gol, i pali… Abbiamo commesso errori grossolani, sul fallo laterale all’inizio, il contropiede in un momento di totale dominio. Ci è andata come se fosse destino, la squadra ha giocato molto bene, un grande calcio. Prima di noi stava facendo bene, l’Empoli, oggi ha fatto molto molto meno”.

Dopo il 2-1 siete stati bravi a rimetterla in sesto: “Li ho visti consapevoli della grande partita fatta a livello di gioco, occasioni create, subendo quattro tiri. Consapevoli che quando fai errori di questo tipo, alla fine, sei punito. Recupereremo bene, siamo un po’ pochi, per la squadra è un momento bellissimo per il gioco. Abbiamo fatto tante cose veramente bene, ma i dettagli sono stati determinanti”.

Avete subito i tre gol in momenti molto buoni. Avete perso questa partita perché avete tentato di vincerla, scoprendovi.

“No, sul 2-2 abbiamo avuto una palla gol, con una mischia su rigore. Non abbiamo preso contropiede, era un’azione gestibile, normale, Bellanova ha preso una brutta decisione e l’abbiamo pagata. Non so che dire, vedendo le statistiche c’è poco da dire. Poi abbiamo commesso errori, il calcio è così, su tutti e tre i gol ci sono errori e l’abbiamo pagata”.

È meno arrabbiato rispetto alla Fiorentina. “Quando la squadra gioca così bene… Mi arrabbio meno quando ci sono errori, mi dispiace un po’ perché sono sbagli grossi che solitamente non capitano. Poi vedendo la squadra come si muove in campo, come domina le partite, mi dà grande fiducia per queste sette partite. Adesso prepareremo bene il derby, ma da mesi vedo benissimo la squadra. Non ci voleva oggi, siamo in un momento di forma eccellente”.

Sullo sbaglio di Bellanova. “Mi dispiace, è successo con Gineitis contro il Monza, questi errori clamorosi. Raoul ha fatto passi in avanti straordinari, gli errori capitano, deve presentarsi bello sereno e continuare a lavorare. Rimane questo fatto di superficialità, lui pensa di volere vincere invece di fare una cosa semplice e buttarla in fallo laterale. Vuole gestirla per sperare di avere un’altra occasione di vincere. Cercheremo con tutto il cuore di vincere il derby con la Juve”.

Foto: twitter Torino