Juric: “Futuro di Belotti? Nei prossimi giorni si saprà tutto. Stagione finita per Bremer e Singo”

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa di diversi temi, alla vigilia della gara con il Verona, sua ex squadra.

Queste le sue parole: “E’ un piacere ritrovare giocatori e ambiente, tutte le persone con cui ho lavorato e una piazza dove mi sono trovato più che bene. Sono stato molto felice lì”

Futuro di Belotti: “Nei prossimi giorni si saprà tutto”

Che futuro avranno Sanabria e Pellegri? “Non abbiamo ancora deciso su Pellegri, è troppo presto per fare grandi previsioni sul futuro”

Sulla squadra: “Bremer non ci sarà, non giocherà queste due partite. E Singo è andato ad operarsi anticipando i tempi per il prossimo anno. Sono due esempi che hanno stretto i denti: Bremer ha un problema alla caviglia e nelle ultime tre-quattro settimane ha lavorato con il dolore, ora è giusto che si curi e si metta a posto. Per Singo è lo stesso discorso, non si è mai tirato indietro: ho avuto risposte fantastiche a livello di sofferenza. E anche di testa è normale, in tanti hanno tirato la corda e adesso ci sta che arrivi la stanchezza quando hai raggiunto l’obiettivo. Domani mi aspetto una gara difficile, loro vogliono il record di punti e noi dobbiamo essere pronti altrimenti fatichiamo. Mi aspetto una prestazione importante”

Foto: Twitter Torino