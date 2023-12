Juric festeggia al meglio le 100 panchine col Torino: 1-0 all’Empoli, decide Zapata

Il Torino vince 1-0 contro l’Empoli, decide l’incornata di Duvan Zapata. Dopo la – splendida – rete in rovesciata di Sanabria annullata per una posizione di fuorigioco di Vlasic, il vantaggio granata è arrivato al 25′: imbucata perfetta di Sanabria per Bellanova, che dalla destra entra in area di rigore e crossa al centro per Duvan Zapata. Il centravanti colombiano stacca in mezzo a Ismajli ed Ebuehi e di testa infila Berisha. La squadra di Andreazzoli prova a reagire e trova la via del gol, prima, con Ebuehi e, poi, con Cacace. Ma entrambe le reti vengono annullate per offside dopo un check del Var. Termina così 1-0 la prima frazione di gioco allo Stadio Olimpico Grande Torino. Nella ripresa Andreazzoli cerca di trovare la svolta dalla panchina, ma la difesa granata non si scompone. Terza vittoria consecutiva per la squadra di Ivan Juric tra le mura amiche.

Foto: Instagram Torino