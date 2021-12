Juric: “Faremo turnover. Questa competizione mi stuzzica”

Ivan Juric, allenatore dei granata, ha analizzato la sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria su Torino Channel. Ecco le sue parole: “Mi stuzzica questa competizione, anche perché non sono mai riuscito a fare niente in coppa: può portare entusiasmo e soddisfazione. All’inizio si prende un po’ così così, poi dai quarti diventa interessante. Faremo turnover, tutti si allenano benissimo e anche chi ha giocato meno farà una grande partita. L’idea ovviamente è quella di passare il turno, ma dovremo anche pensare alla prossima perché scenderemo in campo 60 ore dopo: qualche calcolo lo faremo, ma sono fiducioso con tutti i miei giocatori e faremo bene”. Foto: Twitter Torino