Juric: “Sconfitta? Ci sono tante attenuanti. Rischiamo di perdere a lungo Lukic”

Dopo la sconfitta interna contro lo Spezia, il tecnico del Torino Ivan Juric ha commentato così la gara a DAZN: “Questa è una partita negativa con tante attenuanti, i miei giocatori devono essere a mille per essere competitivi. Adesso con Lazaro e Aina non recuperati si vede, ora si aggiunge pure Lukic. Mi è dispiaciuto che non abbiamo tirato fuori l’energia in queste partite, ci è mancata questa. E’ mancato il ritmo, gli spunti e senza di questi fai fatica a creare occasioni. Temevo questa partita, già abbiamo perso Lazaro e ora vediamo Lukic che forse lo perderemo per un periodo lungo. Sul mercato c’è da completare qualcosa”.