Juric: “Europa? Il Torino c’è. Abbiamo fatto tagli importanti, ora ho un gruppo che va forte”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha così parlato dopo la vittoria per 2-1 contro il Cagliari: “Oggi i tre attaccanti hanno fatto molto bene. Ci sono state giornate come Napoli e Atalanta in cui si è creato e segnato, altre volte con squadre chiuse l’abbiamo fatto meno. Oggi abbiamo fatto tanto, potevamo fare anche qualche gol in più”.

Sulla corsa all’Europa: “Il Toro c’è. Al di là del cambio modulo abbiamo cambiato spirito, prendendo decisioni e facendo anche tagli importanti. Ora ho un gruppo di 15-16 giocatori che si allenano bene e vanno forte. Queste partite qui prima non le vincevamo mai, ci volevano spirito e anche interventi come salvataggi in scivolata. Fantastico, i risultati si vedono, da 11 partite teniamo una media altissimo ed è un gran piacere allenare questa squadra”.

Infine, su Zapata: “Lo vedo diverso? C’è un po’ di tutto, ci alleniamo lavorando sul particolare e senza perdere tempo guardando se c’è chi corre o no e se si impegna o meno. Ci stiamo trovando, Sanabria è libero di fare come vuole lui, oggi ha fatto il falso 9 e abbiamo spostato Zapata. La palla gira bene. A volte abbiamo problemi sfidando le difese a tre ma oggi bravi anche in quel senso là. Vediamo come stanno gli infortunati, siamo veramente pochi, e ci sono anche situazioni migliorabili. La classifica e il gruppo mi piacciono, crediamoci e andiamo forte sperando di non avere troppi problemi”.

Foto: Twitter Torino