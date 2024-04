Juric: “Espulsione? Quando sbaglio, lo dico. Ma oggi è davvero inspiegabile”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha così parlato dopo il pareggio per 0-0 contro la Juventus, soffermandosi anche sull’espulsione: “Questa volta era davvero inspiegabile…Penso di aver preso tre rossi. Ve lo dico sinceramente: quando fsbaglio lo dico, oggi no. Ho chiesto perché il fallo su Vanja non era stato fischiato, non credo sia da rosso…Oggi non me lo spiego, così come non mi spiego il giallo su Ricci o a Paro che non dice mai una parola. Non sono contento del metro dell’arbitraggio di oggi”.

Foto: Twitter Torino