Juric: “Era rigore netto e non si capisce perché non lo abbiano assegnato. Neanche loro possono spiegarlo”

Imbufalito Juric ai microfoni di Dazn dopo il pari all’ultimo minuto con l’Inter. Nel mirino l’episodio contestato sul finire di tempo: “Abbiamo giocato molto molto bene, abbiamo fatto gol, avuto occasioni, non ci è stato dato un rigore. Bremer è stato bravissimo nonostante abbia avuto la febbre in questi giorni. Abbiamo fatto noi la partita, ma poi non siamo riusciti a chiuderla e abbiamo preso il gol alla fine. Sul loro gol abbiamo fatto due errori, la prima è stata di ripartire subito, la seconda di gestire male la palla. Riguardo a Lukic penso che abbia trovato la sua dimensione e la sua posizione in campo, sta facendo un campionato straordinario. Quest’anno tra società e squadra abbiamo fatto un grandissimo lavoro, per tutta la stagione ho quella sensazione di spreco per i punti che abbiamo regalato in troppe partite, come questa sera, c’è tanto da lavorare. Ultimamente ci sono state tante situazioni dove siamo stati penalizzati, questa poi è inspiegabile. Era rigore netto e non si capisce perché non lo abbiano assegnato“.

FOTO: Twitter Torino