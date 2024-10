Juric: “El Shaarawy tornerà presto. Zalewski? Ha dimostrato di essere forte”

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Saelemaekers ed El Shaarawy. Il tecnico della Roma apre poi una parentesi su Zalewski, giocatore ad un passo dalla partenza la scorsa estate ma ora totalmente dedito alla causa romanista.

“Saelemaekers sta andando bene. Non voglio anticipare troppo. Rientrerà piano piano. Stephan rientrerà dalla prossima o da quella dopo ancora. Grandi complimenti a Zalewski per l’ultima partita perché è andato bene. Ha avuto una buona reazione. Mi dispiace la situazione in cui si trova. Ha fatto un’ottima gara. Mi ha dimostrato che è forte e non è un bambino. Ha dribbling e crea superiorità numerica. In partite molto chiuse Zalewski ed El Shaarawy mi danno questo. Il mio scopo è quello di migliorare giocatori che non sono al top. A disposizione ho tanti giocatori che possono ancora crescere. Questo è l’obiettivo”.

Juric parla poi anche di Pellegrini e Dybala, e pone dei dubbi sulla presenza di Soulé nella trasferta di domani: “Stanno bene, Pellegrini è stato molto sfortunato in zona gol. Non è riuscito ancora a sbloccarsi però li vedo molto bene, li vedo sia lui che Paulo in una forma ottimale. Ovviamente tutto il gioco dipende dai loro gol perché sono vicini alla porta, speriamo di migliorare. Mancini? Ieri si è allenato, sta bene. Vedremo per Soulé che ieri aveva la febbre”.

Foto: Instagram Roma