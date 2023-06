Juric: “È tutto nelle nostre mani. Arrivare ottavi sarebbe il giusto premio”

Il Torino si giocherà all’ultima giornata le possibilità di concludere all’ottavo posto. Servirà cercare il risultato contro l’Inter e sperare in un passo falso delle concorrenti. Ivan Juric ha analizzato la situazione in conferenza stampa: “Nessuna pressione, i ragazzi devono giocare tranquilli. I ragazzi sono stati splendidi e hanno lavorato bene. I vecchi si sono confermati, i giovani sono migliorati: hanno messo impegno e volontà. Il giudizio si dà anche un po’ se domani arriveremo ottavi, sarebbe una cosa inaspettata e splendida”. Le sensazioni dell’allenatore granata lasciano trasparire fiducia per il futuro: “La mia sensazione è che tutto il nostro gruppo di lavoro possa fare meglio, ma abbiamo fatto benissimo. Tutti hanno lavorato bene, ho sensazioni positive per come si è costruito e come siamo cresciuti. Sono soddisfatto e mi piacerebbe tanto vincere domani e arrivare ottavi, poi vediamo a cosa ci porta. Sarebbe un giusto premio per tutto il lavoro dei ragazzi”. Fa discutere la mancata contemporaneità delle gare che decideranno le sorti del Toro: “Facevamo le tabelle per arrivare ottavi, dopo ogni partita scrivevamo dove eravamo. Nell’ultima partita abbiamo scritto solo Toro, del resto non ci interessa. È tutto nelle nostre mani: prima dovevamo rincorrere, ora ci giochiamo quello che volevamo e non dobbiamo pensare alle altre”.

Foto: Twitter Torino