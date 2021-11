Se la aspettava così la partita?

“Lo Spezia ha sbagliato solo con la Fiorentina, per me sono pieni di buoni giocatori, di gente di gamba, veloce, tecnica, con buona panchina. Non li abbiamo sottovalutati, dopo due anni che arriviamo a salvarci all’ultimo non sottovaluti nulla. E’ stata una partita tosta, potevamo fare di più ma non siamo riusciti”.

Cambierebbe formazione col senno di poi?

“Penso che le scelte siano state logiche, vedendo infortunati e squalifiche. La novità era Rincon che si sta allenando alla grande per mettersi a posto. Rodriguez è stato il migliore, ha fatto una grande partita. Ho notato che c’è un po’ di disuguaglianza nelle prestazioni individuali rispetto alla partita di sabato. Penso sia dovuto a quello che dicevo prima, che alcuni possono dare di più se stanno bene”.