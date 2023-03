Juric duro su Radonjic: “Non sono riuscito a farlo diventare un giocatore di calcio”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha così parlato di quello che è successo con Nemanja Radonjic, in campo appena 14 minuti nel derby della Mole: “Ci sono cose che io faccio fatica a capire, manca completamente rispetto verso questo gioco. Devi fare delle cose, poi entri e ne fai delle altre. Ha spunti interessanti, ma evidentemente in questi sei mesi non sono riuscito a farlo diventare un giocatore di calcio. E l’abbiamo pagato”.

Foto: Instagram Torino