Juric: “Dopo il derby non volevo andare contro Cairo. Non mi dovete prendere troppo sul serio”

Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo per 4-0 contro il Cittadella, Ivan Juric, è tornato a parlare delle dichiarazioni dopo il ko nel derby contro la Juve: “Il mio sbaglio è parlare con voi (ride, ndr). A volte è meglio dire poco e andare a casa. Io condivido con voi, altrimenti diventa tutto più triste. A me passa, quella sera ero depresso e poi due giorni ero carico e insultavo tutti. Non era una mia intenzione andare contro il presidente: ero arrabbiato un po’ con tutti, ma perché voglio risolvere le cose. E non mi dovete prendere troppo sul serio”.

Foto: Twitter Torino