Juric: “Domani un esame di maturità. Out Linetty. Superlega? Ben venga, basta col monopolio di Uefa e FIFA”

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato a margine della conferenza stampa di vigilia del match contro l’Udinese.

Queste le sue parole: “Domani sarà una grande battaglia contro una squadra fisica, tosta e tecnica. E’ strana la loro classifica, hanno elementi forti. Dobbiamo essere al massimo”

Sul pubblico: “E’ importante avere tanto pubblico e sostegno, sentire un bell’ambiente. Speriamo di continuare a fare bene per continuare nella nostra striscia positiva”

Ci sono indisponibili? “Non ci sarà Linetty per un problema al polpaccio, spero torni per la prossima. E poi mancano N’Guessan e Schuurs”

Come ha visto Sanabria e Zapata? “Devono continuare così, si capiscono perché parlano la stessa lingua anche a livello calcistico. Spero che continuino a segnare, si completano a vicenda”

Quanto è importante domani? “L’Udinese ha giocatori forti, hanno cambiato allenatore e cercano nuovi equilibri. Hanno grande forza fisica e accelerazioni, sarà difficilissima e Samardzic ha tanta qualità. Per noi è un grande esame sulla mentalità: voglio vedere il mio Toro concentrato e sul pezzo. E che cerca di crescere. Il risultato dipende da tante cose, non dobbiamo sbagliare la prestazione”

Sulla Superlega: “E’ buono che non ci sia più il monopolio Fifa e Uefa. Non sono molto d’accordo con il loro calendario, ci sono tanti giocatori infortunati ed è un modo per avere più concorrenza. Ma non sono d’accordo sulla Superlega, un campionato che escluda il merito. Ma è giusto scuotere l’ambiente per cercare altre soluzioni per migliorare questo sport”

Su Zapata: “Condizione top, di lui posso parlare solo bene. E anche a livello umano è una bellezza, avere gente con questo spirito e intensità è bello. E’ un professionista esemplare”

