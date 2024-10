Juric: “Domani sarà una battaglia. Hummels deve ancora mettersi nelle condizioni di giocare”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Roma, Ivan Juric, ha così parlato alla vigilia della sfida contro l’Elfsborg: “In campionato siamo partiti male. Ora con queste due partite abbiamo recuperato il treno. Ora vogliamo fare bene anche in Europa. La mia intenzione è cercare di usare tutta la rosa per essere competitivi e freschi perché alla lunga i viaggi si pagano. Noi dobbiamo essere lucidi nelle scelte. Qualcosa voglio cambiare nelle scelte e su chi scenderà in campo”.

Poi ha proseguito: “Abbiamo trovato avversari con cui siamo riusciti a fare un determinato tipo di possesso. Voglio introdurre aggressività. Loro hanno le qualità Fino ad esso ci è andata bene in queste 3 partite e c’è margine di miglioramento. Sia in fase di riconquista che in fase di possesso. L’idea è quella di pressare perché vogliamo avere noi la palla e il possesso”.

Su Hummels: “Dobbiamo ancora decidere. Hummles deve ancora mettersi nella condizione di giocare, è uno degli ultimi ad essere arrivati a Trigoria. Lui deve essere pronto e poi non sbagliare niente. Angelino? Recupera abbastanza presto e lui finora ha fatto benissimo. L’ultima partita è un po’ sceso ma ci sta. Ora deciderò se farlo partire dall’inizio o a gara in corso”.

Sull’Elfsborg: “Una squadra molto aggressiva e diretta. Nelle partite che ho visto mi è piaciuta tanto. Domani sarà sicuramente una battaglia. Lui essendo molto giovane sta facendo sicuramente un ottimo lavoro. Ci sono grandi difficoltà del match, una tra tante il campo sintetico. Lavoriamo forte e con il sorriso e abbiamo fatto anche buoni risultati. Domani è una grande occasione per rafforzare il gruppo e il pensiero che siamo una squadra forte. Sicuramente non Vorrei vedere alcun tipo di sottovalutazione della partita”.

Foto: Instagram Roma