Juric difende Milinkovic-Savic: “Problema portiere? Abbiamo preso gol su cross. Ma sono contento dell’annata di Vanja”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Atalanta: “Faccio i complimenti ai miei, abbiamo dominato. Abbiamo preso gol su un primo cross, ma non ci siamo scomposti. Potevamo gestire meglio il finale, con maggiore serenità, perché la partita era nelle nostre mani. Il rammarico è per il risultato, magari si spiega con il gol di Zapata che è qualità pure. Potevamo fare meglio i cross e i tiri, abbiamo tante cose da migliorare”.

Poi ha così risposto alla domanda sul problema portiere: “C’è un problema portiere? Sono soddisfatto di Vanja: oggi non ha fatto bene, ma sta facendo un’annata ottima. E sono contento di lui, poi uno fa la scelta di crescere un ragazzo giovane e ogni tanto la paghi. L’Atalanta ha in panchina Musso che costa 20 milioni…Noi stiamo costruendo dei giocatori, per arrivare ad un certo livello c’è bisogno di tempo”.

Foto: Instagram Milinkovic-Savic