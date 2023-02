Juric: “Cremonese temibile. Vlasic in dubbio, Ilic sta meglio. Berisha si allena male e sta fuori”

Intervenuto in conferenza stampa, Ivan Juric ha così parlato presentato la sfida di domani contro la Cremonese: “Sarà una partita difficile. E’ una squadra che con Ballardini ha passato il turno in coppa con Napoli e Roma, hanno forza e attaccanti veloci. Servirà pazienza, senza esporci al contropiede. Il derby non influirà nelle scelte”.

Poi ha proseguito facendo il punto sulle condizioni dei singoli, partendo da Ilic: “Ha fatto una buona settimana, ma non è al massimo. Sicuramente ha migliorato la condizione: ci pensiamo, non ha saltato allenamenti. Contento di Adopo a San Siro, ha preso una botta in settimana e si è ripreso oggi. Ha saltato gli ultimi tre giorni di allenamenti, non credo di usarlo dall’inizio. Ora vedremo, dipende anche dalla partita che sarà. Radonjic? “Ultimamente ha avuto le sue occasioni, ha giocato tanto. Mi aspetto di più, ultimamente Karamoh ha dato molto e adesso vedo un po’ più lui. Sta mettendo voglia e carica importanti. Ricci sta proseguendo molto bene, Pellegri meno bene, Lazaro sarà ancora lunga, Vlasic ha avuto un problema oggi e dobbiamo valutarlo. Poi basta, se non sbaglio. Ricci fa passi in avanti, mi auguro che ci sia per la prossima partita: se va così senza problemi, era una cosa meno grave del previsto e magari potrebbe…Ma è ancora presto, io sono ottimista. Pellegri va a rilento e non lo so, Vlasic vediamo stasera: ha sentito qualcosina, in questi casi deve stare molto attento. Aina? A me piace più a destra, gioca con un po’ più di logica. Lì ha sempre fatto belle prestazioni: può giocare anche a sinistra, ma lo preferisco a destra. Girerò lui, Singo e Vojvoda, ma anche Rodriguez può fare il quinto”. E su Berisha: “Fa fatica a fare il secondo, si allena male ed è dannoso questa cosa qui. Chi non si allena bene, sta fuori. Serve allenarsi con spirito giusto: l’anno scorso Berisha ha dato un grande contributo, ora ha fatto fatica ad accettare questa situazione. Preferisco che si alleni a parte e che Gemello faccia il secondo. In caso di emergenza, è del Toro e vedremo. Ma la situazione è chiara per me”.

Infine, sul settimo posto: “L’ho detto già da un po’: parlo con sincerità, ho un gruppo fantastico con grande voglia di migliorarsi. Siamo andati a San Siro con Adopo e Gineitis, non sapevate nemmeno chi erano a inizio stagione. Vedo grande volontà, la squadra vuole fare bene e vorrebbe il risultato migliore. Chiaro che dobbiamo affrontare una gara per volta, sono tutte difficili e non ci sono mai partite scontate. Serve attenzione per domani, hanno grandi valori e tante soluzioni. Pensare gara per gara non vuol dire non avere ambizioni”.

Foto: Twitter Torino