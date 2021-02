Juric: “Cosa serve domani? Un Verona perfetto e loro non al top”

Queste alcune tra le dichiarazioni di Ivan Juric in conferenza: “Quando affronti squadre come la Juve è chiaro che deve essere perfetto e loro non al massimo. E devi anche girarti un po’ bene. Faremo la nostra partita, poi si vedrà. Dopo il pareggio in casa del Genoa non ero arrabbiato ma dispiaciuto. La differenza con il Verona dell’anno scorso? A questo punto della stagione eravamo una squadra definita dal punto di vista dell’identità. Oggi siamo al trenta per cento, dipende molto dai ragazzi. Non ho ancora deciso la formazione, alcuni giocatori negli ultimi mesi hanno dato tantissimo e iniziano a cedere, è una cosa normale. Non è facile inserire i nuovi, comunque ho ancora qualche dubbio e deciderò con calma. Lasagna? Kevin è top, quando vedo un giocatore così sono felice”.

Foto: Twitter ufficiale Hellas Verona