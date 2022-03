Juric: “Contro l’Inter per cercare di vincere. Risultati negativi, ma soddisfatto delle prestazioni”

Il Torino di Ivan Juric vive un momento tutt’altro che positivo, con la formazione granata reduce da un filotto di sette partite senza vittorie. Tornare al successo è un obbligo per i piemontesi, che nella prossima giornata saranno però attesi da una prova difficilissima, dal momento che al Grande Torino arriverà l’Inter di Simone Inzaghi nel posticipo in programma domenica sera.

Della partita ha parlato questa mattina il tecnico granata Ivan Juric in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club: “Sappiamo che loro sono una grande squadra piena di campioni, che ti può colpire in ogni momento, ma noi dobbiamo cercare di vincere. Spero di poter continuare sulla scia delle ultime partite, perché anche se la squadra non vince da due mesi abbiamo fatto bene dal punto di vista delle prestazioni”.

Foto: Twitter Torino