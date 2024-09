Juric: “Contro l’Athletic nel secondo tempo abbiamo corso meno. Hummels? Non è ancora in condizione”

Reduce da un pareggio in casa contro il Bilbao nello scenario dell’Europa League, il neo tecnico della Roma Ivan Juric, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro il Venezia. L’ex Torino ha parlato sia della beffa subita in Europa, che della condizione generale della squadra.

La sfida contro l’Athletic: “In sintesi possiamo dire che nel secondo tempo abbiamo corso meno del primo. La questione fisica non c’entra nulla: le partite sono diverse l’una dall’altra. L’Athletic nel primo tempo non ha avuto mai occasioni, ciò vuol dire che i giocatori erano molto concentrati e la prestazione molto intensa. La Roma può migliorare e in quelle situazioni avere più il possesso perché ha le capacità per farlo. C’è tanta materiale su cui lavorare. Le statistiche dicono che hai corso tantissimo e non hai concesso nulla. Però sicuramente vogliamo fare più partite come quella del primo tempo”.

Hummels e Dahl: “Hummels non ha fatto ritiro e preparazione. Sta lavorando molto e in questo periodo vogliamo che lavori tanto proprio per portarlo ad un livello buono. Noi stiamo spingendo e lui sta lavorando tanto, ma non è in forma al 100%, ancora non è sufficiente. Spero di inserirlo il prima possibile. Dahl ha le caratteristiche ma bisogna essere lucidi nelle scelte”.

Pellegrini: “Oggi vuole provare a tornare in gruppo. Lui ha tanta voglia di giocare. Ha un po’ di dolore ma vuole esserci. Il suo comportamento mi sembra esemplare. Ha una grande voglia di dimostrare chi è e di giocare di dare il suo contributo, sempre”.

Foto: Instagram Roma