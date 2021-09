Juric: “Contro la Juventus sarà dura. Nei derby non ci sono mai favoriti”

Sempre Juric nel postpartita di Venezia-Torino ha parlato anche del derby in programma sabato contro la Juventus: “I bianconeri hanno talenti incredibili, forti. Non so cosa sia successo ad inizio anno. Ora si sono sistemati un po’ e hanno iniziato a vincere qualche partita. Sarà una partita dura. Il derby è il derby, lo può vincere chiunque. Noi cercheremo di fare una gara sulla scia di queste cercando di vincere. Ci mancano tanti giocatori ma quelli che siamo daremo battaglia”.

FOTO: Twitter Torino