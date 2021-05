Juric: “Contro il Torino meritavamo la vittoria. In questi due anni a Verona è stato fatto un lavoro incredibile”

Ivan Juric, tecnico del Verona, dopo il pari ottenuto in casa contro il Torino è intervenuto ai microfoni di DAZN. “Il pareggio ci sta stretto. Abbiamo giocato una partita strepitosa, dominando, costruendo tante palle-gol, facendo bene veramente sotto ogni aspetto: gioco, superiorità tecnica, aggressività. Il nostro unico rammarico è quello di non essere riusciti a segnare di più. Nota di merito per Kalinic, che rientrava dopo tanto tempo e che ci ha permesso di sviluppare un gioco offensivo fluido”.

Sul futuro. “Noi qui abbiamo fatto una cosa incredibile in questi due anni. Il fatto che la società non parla con me, nonostante siamo già salvi da tanto tempo, è un brutto segnale. Una mancanza di rispetto. Ma quando ottieni un obiettivo e lavori col cuore, se non c’ è entusiasmo dall’altra parte ci rimani male. Io ci rimango male. Ora dobbiamo continuare a dare il massimo, io sono un dipendente e continuo a lavorare. Una carezza, un apprezzamento in più ci vorrebbe”.

FOTO: Twitter Hellas Verona