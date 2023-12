Juric: “Contro il Frosinone scontro diretto di metà classifica. I ragazzi hanno voglia di migliorarsi”

Antivigilia di campionato per il Torino, che domenica alle 12:30 sarà impegnato nel lunch match di giornata sul campo del Frosinone. In conferenza stampa, il tecnico dei granata Ivan Juric ha così presentato la sfida con i ciociari: “Squadra determinata dopo il 3-0 sull’Atalanta? La determinazione la vedo già da un bel po’, da un paio di mesi. I ragazzi sono concentrati e hanno voglia di migliorarsi”.

Sul Frosinone: “Sarà uno scontro diretto di metà classifica. Il Frosinone in casa è devastante, ha uno stadio piccolo e i tifosi spingono molto. In rosa ci sono tanti ragazzi di talento che mettono tutti in difficoltà. Il ds sa scegliere benissimo i calciatori, che Di Francesco allena molto bene”.

Sulle scelte in mediana: “Mancherà Linetty, un giocatore che nelle ultime partite ci ha dato un equilibrio pazzesco con intelligenza tattica. A centrocampo ci saranno Ricci ed Ilic, ci aspettiamo che giochino su quel livello”.

Su Radonjic: “Deve soltanto allenarsi… Sarà convocato? Si era allenato male. Ha fatto una buona settimana, vediamo domani”.

Su Djidji: “Sta migliorando, ma non è pronto per i novanta minuti. Sarebbe importantissimo se tornasse il giocatore che tutti conosciamo”.

Sul cambiamento nell’ultimo periodo: “È da due mesi che ci alleniamo come si deve, c’è un bello spirito e voglia di migliorarsi. Prima non vedevo sempre queste cose”.

