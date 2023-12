Juric: “Con la Fiorentina sarà una gara intensa”

Ivan Juric, allenatore del Torino ha analizzato in conferenza stampa la partita che attende domani il suo Torino, contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “La Fiorentina ha giocatori di livello. Linetty è tornato in gruppo mentre si è fermato Zima. Il concetto nostro è riconquistare subito palla. Sono gare diverse tra Udinese e Fiorentina o Atalanta, c’è tutta una preparazione diversa. Mi aspetto una gara intensa. Vogliamo vedere più cross di Bellanova, un po’ come l’Empoli: arriviamo tanto sul fondo, con due attaccanti riempiamo di più l’area e vogliamo sincronizzare meglio i movimenti per altri inserimenti”. A proposito delle due punte: “Sono soddisfatto, ma c’è da migliorare. Si trovano bene e giocano bene, mi diverto con loro”.

Foto: Twitter Torino FC