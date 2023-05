Juric: “Chiedo scusa a tutti per l’esultanza di Pellegri. Anche lui si è reso conto che non lo doveva fare”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha così parlato dell’esultanza di Pietro Pellegri: “Molto condannabile e mi sento di chiedere scusa a nome di tutti noi alla Sampdoria e ai suoi tifosi. Bisogna portare rispetto per l’avversario. Stanno passando un brutto momento, molto condannabile e non doveva assolutamente succedere. Non volevo parlare con lui in questo momento. Non ho molte parole da dire. Anche lui vuole chiedere scusa, si è reso conto ma resto dell’idea che queste cose non si devono fare”.

Foto: Twitter Torino