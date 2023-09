Juric: “Da Zapata ci aspettiamo quello degli anni passati. Se saremo al massimo siamo a posto”

Domani alle 18.30 Torino e Genoa si affrontano al Grande Torino nel match valido per la terza giornata di Serie A. Queste le parole di Ivan Juric, a seguito della brutta sconfitta rimediata a San Siro con il Milan. Ecco le sue parole:

“Il Genoa ha preso giocatori forti su una base già solida. Ha battuto una big come la Lazio: può cambiare più moduli, anche l’anno scorso passava dal 3-5-2 al 4-3-3. Possiamo aspettarci di tutto. Buongiorno? Era molto stressato e lo si vedeva anche in allenamento che era poco sereno. Già ieri era più concentrato, domani mi aspetto il solito vecchio Bongio. Abbiamo perso Miranchuk e Singo, abbiamo il problema Djidji che dovrà essere operato ancora. A Milano si è visto che abbiamo patito la sua assenza. Sono arrivati giocatori dai quali bisogna tirare fuori il meglio. Soppy era fuori rosa e ha giocato poco, ma siamo convinti che abbia le le caratteristiche giuste. Il russo non ha giocato molto ed è arrivato anche per la nuova operazione di Djidji, ma è giovane e può crescere. Da Zapata ci aspettiamo che sia quello degli anni passati, non quello degli ultimi due anni. Alla luce di tutto ciò, se saremo al massimo siamo a posto, altrimenti siamo un po’ meno dell’anno scorso“.

Foto: Twitter Torino