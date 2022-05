Juric: “Brekalo? Lo sapevo già da due mesi che voleva andare via”

Alla vigilia della sfida contro la Roma, ha parlato in conferenza stampa Ivan Juric che si è soffermato a parlare di Brekalo, ecco le sue parole: “Lo so da due mesi che vuole fare un’altra esperienza. Gli dico un grande grazie, è stato un professionista e ha sempre lavorato bene. Ha dato tanto, poi ognuno fa le sue scelte. Io lo sapevo da tanto, non è stata una sorpresa per me. Ma non ho mai avuto dubbi sull’impegno suo e di chi è in prestito e magari non resterà. Se gioca un altro, sarà per scelta tecnica”

Alla domanda se c’è qualche altro giocatore che non vuole rimanere, Juric risponde: “Abbiamo tanti enigmi, è perché abbiamo tanti prestiti. Dovevamo decidere per Brekalo, ma si è deciso di non prenderlo perché non voleva restare” Sulla partita contro i giallorossi esclama: “Cosa mi aspetto di vedere? Le stesse cose di sempre, sarebbe un peccato non fare una buona partita. Ci sono delle problematiche, ma mi aspetto una grande partita”.

Foto: Twitter Torino