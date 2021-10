Juric: “Belotti titolare? Ci sto pensando. Praet è disponibile”

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato anche degli infortunati e dei rientranti nella conferenza stampa di presentazione alla gara contro il Genoa:

Belotti titolare?

“Ci sto pensando, anche se non riesce a ripetere gli scatti. Ma sta meglio, sta diventando un’opzione seria dall’inizio o a gara in corso. L’importante è che trovi continuità e non si faccia male, deve ritrovare certezze dopo gli ultimi due anni”

Singo, Praet, Pjaca e Verdi: qual è la loro condizione?

“Praet è disponibile, Singo sta bene mentre il recupero di Pjaca e Verdi è ancora un po’ lungo, non ci saranno a Milano e nemmeno in quella dopo”.

Foto: sito Torino